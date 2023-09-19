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前日に動いた銘柄 part2 ディーブイエックス、INTLOOP、アシロなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ディーブイエックス、INTLOOP、アシロなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ポールHD＜3657＞ 592 -73
上半期は大幅下振れ着地で通期予想を下方修正。
ギフトHD＜9279＞ 2572 -150
第3四半期も好業績持続だが出尽くし感優勢に。
鎌倉新書＜6184＞ 629 -46
上半期業績の低進捗をマイナス視。
エニグモ＜3665＞ 377 -21
上半期減益決算マイナス視。
上新電機＜8173＞ 2383 -102
タイガースリーグ優勝決定での出尽くし感で。
アステリア＜3853＞ 761 -16
14日の大陰線から追随売りが続く。
カプコン＜9697＞ 5639 -184
「Monster Hunter Now」リリースで出尽くし感。
トルク＜8077＞ 272 -7
業績上方修正で14日は大幅高。
新日本科学＜2395＞ 1975 -77
9月の下値もみ合い水準も割り込んで。
F＆LC＜3563＞ 2710 -117.5
14日はシティグループ証券目標株価上げで下げ渋ったが。
H2Oリテイル＜8242＞ 1839 -87
タイガースのリーグ優勝決定で出尽くし感。
シマノ＜7309＞ 20670 -505
対ユーロでの円高など逆風に。
阪急阪神＜9042＞ 5456 -189
阪神タイガースがリーグ優勝決定も出尽くし感優勢に。
ディーブイエックス＜3079＞ 1028 +123
株主還元方針の変更並びに増配を発表。
日本高周波鋼業＜5476＞ 600 +82
今期大幅増配の可能性など手掛かりに。
アースインフィニティ＜7692＞ 145 -29
今期の小幅増益見通しをネガティブ視。
クシム＜2345＞ 280 -35
第3四半期赤字決算で通期予想を未定に。
INTLOOP＜9556＞ 6820 +1000
24年7月期営業利益が45.0％増予想と発表。
アシロ＜7378＞ 900 +100
第3四半期累計の営業利益64.5％減も通期予想上回る。
GA TECH＜3491＞ 1174 -181
23年10月期利益予想上方修正も材料出尽くし感。
GENDA<9166> 2320 -20
25日線回復し反騰相場入りとの見方も。
イメージマジック<7793> 1351 +300
第1四半期営業利益は前年同期比2.4倍。
MacbeeP<7095> 18850 -1840
14日大幅高で利益確定売りかさむ。
モルフォ<3653> 1114 +57
200日線を明確に上回り先高期待高まる。
バルニバービ<3418> 1381 -107
24年7月営業利益が35.1％減予想と発表。
シェアリングT<3989> 705 -32
25日線を明確に下回り見切り売りも。
3Dマトリクス<7777> 163 -23
14日大幅高の反動安。《CS》
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