*06:45JST NY債券：米長期債相場は続落、イールドカーブはスティープニング気配で推移

15日の米国長期債相場は続落。原油先物の上昇が意識されたようだ。来週19－20日に開催する米連邦公開市場委員会（FOMC）会合では政策金利の据え置きが決まる見込みだが、年内追加利上げの可能性は残されており、2年-10年などのイールドカーブはスティープニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、15日時点で11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.50-5.70％以上となる確率は27％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.50-5.70％以上となる確率は39％程度。10年債利回りはアジア市場で4.266％近辺まで低下したが、その後はじり高となり、米国市場の序盤にかけて4.334％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.332％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は-69.80bp近辺、2－30年は-61.40bp近辺で引けた。2年債利回りは5.03％(前日比：+2bp)、10年債利回りは4.33％（前日比+4bp)、30年債利回りは、4.42％(前日比：+4bp)で取引を終えた。《MK》