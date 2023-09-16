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NY外為：ドル買い再開、米長期金利上昇で、FRBの年内追加利上げ観測根強い
記事提供元：フィスコ
*00:16JST NY外為：ドル買い再開、米長期金利上昇で、FRBの年内追加利上げ観測根強い
NY外為市場では米金利上昇に伴うドル買いが再開した。9月ミシガン大消費者物価指数や期待インフレ率の低下にもかかわらず米連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ観測が根強い。米2年債利回りは5.005％まで低下後、5.03％まで上昇。
ドル・円は147円61銭へ弱含んだのち、147円85銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0688ドルまで上昇後、1.0670ドルまで反落した。ポンド・ドルは1.2426ドルまで強含んだのち、1.2385ドルまで下落し、6月来の安値を更新した。《KY》
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