ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

【市場反応】米8月輸入物価指数/9月NY連銀製造業景気指数、ドル買い強まる

2023年9月15日 21:46

印刷

記事提供元：フィスコ

*21:46JST 【市場反応】米8月輸入物価指数/9月NY連銀製造業景気指数、ドル買い強まる
米8月輸入物価指数は前月比＋0.5％と、7月＋0.1％から伸びは予想以上に拡大し、22年5月以降ほぼ1年ぶり最大となった。

同時刻に発表された9月NY連銀製造業景気指数は1.9と、8月-19.0から予想外のプラスに改善し6月来で最高となった。

米10年債利回りは4.33％まで上昇。ドル買いも強まり、ドル・円は147円74銭から147円95銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0662ドルから1.0648ドルまで下落した。

【経済指標】
・米・8月輸入物価指数：前月比＋0.5％（予想：+0.3％、7月：＋0.1％←+0.4％）
・米・9月NY連銀製造業景気指数：1.9（予想：-10.0、8月：-19.0）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る