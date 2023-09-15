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はるやまHDなど／来週の買い需要

2023年9月15日 17:43

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9633＞ ;テアトル;1232%;119500;0.19;1138;2 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;455%;637800;0.02;609;5 ＜7416＞ ;はるやまＨＤ;366%;32200;0.19;522;0 ＜4718＞ ;早稲アカ;321%;71200;0.05;1539;10 ＜7510＞ ;たけびし;301%;74600;0.06;1947;3 ＜4424＞ ;Amazia;275%;2200;10.20;480;5 ＜5381＞ ;Ｍｉｐｏｘ;268%;182000;2.46;514;0 ＜8160＞ ;木曽路;179%;292500;0.04;2549;4 ＜6073＞ ;アサンテ;152%;95600;0.17;1628;6 ＜9405＞ ;朝日放送HD;131%;131200;0.06;699;4 ＜1492＞ ;MXS中小;125%;5;1.00;17365;-25 ＜6298＞ ;ワイエイシイ;117%;140400;4.87;2830;-15 ＜9052＞ ;山陽電鉄;113%;37600;0.06;2252;10 ＜6343＞ ;フリージアマク;108%;5600;52.81;112;0 ＜4263＞ ;サスメド;103%;188900;3.30;1563;-31 ＜3397＞ ;トリドール;101%;561900;0.12;3910;-25 ＜9930＞ ;北沢産業;96%;48500;23.37;318;-4 ＜8165＞ ;千趣会;96%;81500;0.13;410;1 ＜6570＞ ;共和コーポレーション;92%;1200;9.71;801;1 ＜3541＞ ;農業総合研究所;89%;31500;8.57;333;-1


[コメント]はるやまHDの信用倍率は直近で0.19倍と1倍を割る水準で推移している。ただ、PBRは1倍以下であり、低PBR株として注目が集まる可能性があろう。《FA》

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