関連記事
はるやまHDなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9633＞ ;テアトル;1232%;119500;0.19;1138;2 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;455%;637800;0.02;609;5 ＜7416＞ ;はるやまＨＤ;366%;32200;0.19;522;0 ＜4718＞ ;早稲アカ;321%;71200;0.05;1539;10 ＜7510＞ ;たけびし;301%;74600;0.06;1947;3 ＜4424＞ ;Amazia;275%;2200;10.20;480;5 ＜5381＞ ;Ｍｉｐｏｘ;268%;182000;2.46;514;0 ＜8160＞ ;木曽路;179%;292500;0.04;2549;4 ＜6073＞ ;アサンテ;152%;95600;0.17;1628;6 ＜9405＞ ;朝日放送HD;131%;131200;0.06;699;4 ＜1492＞ ;MXS中小;125%;5;1.00;17365;-25 ＜6298＞ ;ワイエイシイ;117%;140400;4.87;2830;-15 ＜9052＞ ;山陽電鉄;113%;37600;0.06;2252;10 ＜6343＞ ;フリージアマク;108%;5600;52.81;112;0 ＜4263＞ ;サスメド;103%;188900;3.30;1563;-31 ＜3397＞ ;トリドール;101%;561900;0.12;3910;-25 ＜9930＞ ;北沢産業;96%;48500;23.37;318;-4 ＜8165＞ ;千趣会;96%;81500;0.13;410;1 ＜6570＞ ;共和コーポレーション;92%;1200;9.71;801;1 ＜3541＞ ;農業総合研究所;89%;31500;8.57;333;-1
[コメント]はるやまHDの信用倍率は直近で0.19倍と1倍を割る水準で推移している。ただ、PBRは1倍以下であり、低PBR株として注目が集まる可能性があろう。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 坪田ラボ 老齢犬の認知機能低下に対する介入による認知機能改善機器の研究開発、Go-Tech事業公募に採択 9/15 17:29
- アシロ 3Qは2ケタ増収、全てのセグメントで売上高が増加 9/15 17:24
- ジャストプランニング 2Q増収・大幅な増益、ASP事業の売上高・利益ともに増加 9/15 17:19
- LeTech 23年7月期は大幅な増益で業績回復を達成し、１株当たり配当額32円で復配を予定 9/15 17:11
- LeTech 中期経営計画(2024年7月期～2026年7月期)策定、配当による株主還元に注力へ 9/15 17:08