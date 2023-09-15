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G-7ホールディングス　G7スーパーマート北海道で「業務スーパー千歳清流店」オープン

2023年9月15日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST G-7ホールディングス---G7スーパーマート北海道で「業務スーパー千歳清流店」オープン
G-7ホールディングス＜7508＞は14日、子会社のG-7スーパーマートが188店舗目となる「業務スーパー千歳清流店」を北海道千歳市にオープンしたと発表。
G-7スーパーマートは「業務スーパー」フランチャイズ加盟店の最大手。
またG-7グループの精肉事業「お肉のてらばやし」もテナント出店する。《SI》

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