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G-7ホールディングス G7スーパーマート北海道で「業務スーパー千歳清流店」オープン
記事提供元：フィスコ
*14:46JST G-7ホールディングス---G7スーパーマート北海道で「業務スーパー千歳清流店」オープン
G-7ホールディングス＜7508＞は14日、子会社のG-7スーパーマートが188店舗目となる「業務スーパー千歳清流店」を北海道千歳市にオープンしたと発表。
G-7スーパーマートは「業務スーパー」フランチャイズ加盟店の最大手。
またG-7グループの精肉事業「お肉のてらばやし」もテナント出店する。《SI》
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