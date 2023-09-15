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東京ベース 大幅続伸、5-7月期も順調な収益改善が続く
記事提供元：フィスコ
*10:38JST 東京ベース---大幅続伸、5-7月期も順調な収益改善が続く
東京ベース＜3415＞は大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は3.2億円で前年同期比3.3億円の損益改善となり、5-7月期においても同2.3億円の損益改善に。人流の増加やインバウンド購買客数の増加などで国内事業が伸長。販管費の抑制なども奏効しているもよう。第1四半期決算発表後から株価は大きく調整していたこともあって、順調な収益回復確認から見直しの動きが進む形に。《ST》
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