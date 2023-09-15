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ＩＮＴＬＯＯＰ ストップ高買い気配、24年7月期営業利益予想は45.0％増、ディクスHDを子会社化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:57JST <9556> ＩＮＴＬＯＯＰ 6820 カ -
ストップ高買い気配。24年7月期の営業利益予想を前期比45.0％増の16.03億円と発表している。プロフェッショナル人材ソリューションサービスやコンサルティングサービスの稼働人数が増加する見通し。23年7月期の営業利益は39.4％増の11.05億円で着地した。また、システム開発会社を傘下に持つディクスホールディングス（東京都港区）を子会社化すると開示している。取得価額は8.93億円で、異動後の議決権所有割合は58.3％。《ST》
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