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エコナビスタ 大幅に3日ぶり反発、23年10月期第3四半期の営業利益24.9％増、会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST <5585> エコナビスタ 2558 +402
大幅に3日ぶり反発。23年10月期第3四半期累計（22年11月-23年7月）の営業利益を4.23億円と発表している。説明資料によると、前年同期比24.9％増。センサー機器を手掛けるライフリズムナビ事業で新規顧客獲得や既存顧客への水平展開などが増加した。通期予想は前期比27.2％増の3.85億円で据え置いたが、第3四半期累計時点で既に上回っているため、会社計画を超過達成するとの見方が広がっているようだ。《ST》
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