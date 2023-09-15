*03:25JST NY外為：円伸び悩む、株高でリスク選好の円売りも強まる

NY外為市場では円が伸び悩んだ。株高でリスク選好の円売りが強まった。ドル・円はユーロ・円絡みの円買いに一時147円02銭まで下落後、147円41銭まで戻した。ユーロ・円は欧州中央銀行（ECB）のハト派利上げに伴う日欧金利差縮小観測で156円64銭まで下落後、156円85銭で下げ止まった。ポンド・円は182円52銭まで下落後、182円85銭で伸び悩んだ。

ダウは一時300ドル超上昇した。《KY》