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NY外為：カナダドル上昇、原油続伸で90ドル台
記事提供元：フィスコ
*23:52JST NY外為：カナダドル上昇、原油続伸で90ドル台
NY外為市場では原油価格の上昇に伴い商品通貨の上昇が目立つ。NY原油先物は90.26ドルまで上昇し、昨年11月来の高値を更新した。
特に原油価格動向次第で経済が左右されるカナダドル買いが強まり、ドル・カナダは1.3543カナダドルから1.3510カナダドルまで下落し1日来の安値を更新した。カナダ円は108円74銭から108円90銭へ上昇。豪ドル・ドルも0.6420カナダドルから0.6449ドルまで上昇。豪ドル円は94円71銭から94円90銭まで上昇した。NZドル・ドルは0.5902ドルの安値から0.5923ドルまで上昇。NZドル・円は87円02銭の安値から87円13銭へ上昇した。《KY》
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