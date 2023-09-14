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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、不動産業、繊維業、輸送用機器、証券業、その他 金融業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 1,430.43 ／ 3.49
2. 鉄鋼 ／ 809.08 ／ 2.44
3. 不動産業 ／ 1,735.66 ／ 2.01
4. 繊維業 ／ 695.74 ／ 1.98
5. 輸送用機器 ／ 4,505.85 ／ 1.86
6. 証券業 ／ 467.5 ／ 1.86
7. その他金融業 ／ 908.89 ／ 1.77
8. パルプ・紙 ／ 550.74 ／ 1.74
9. 電力・ガス業 ／ 497.84 ／ 1.70
10. 建設業 ／ 1,556.52 ／ 1.70
11. 保険業 ／ 1,721.76 ／ 1.54
12. 精密機器 ／ 10,491.14 ／ 1.47
13. 電気機器 ／ 3,965.12 ／ 1.46
14. 卸売業 ／ 3,327.44 ／ 1.42
15. 非鉄金属 ／ 1,161.91 ／ 1.16
16. 化学工業 ／ 2,395.16 ／ 1.13
17. ガラス・土石製品 ／ 1,275.39 ／ 1.06
18. 海運業 ／ 1,513.85 ／ 1.06
19. 鉱業 ／ 647.92 ／ 1.04
20. その他製品 ／ 4,287.02 ／ 0.99
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,558.14 ／ 0.88
22. 食料品 ／ 2,146.38 ／ 0.85
23. 機械 ／ 2,733.82 ／ 0.84
24. 医薬品 ／ 3,703.88 ／ 0.71
25. 金属製品 ／ 1,298.42 ／ 0.67
26. 銀行業 ／ 271.6 ／ 0.61
27. 情報・通信業 ／ 5,403.17 ／ 0.52
28. 小売業 ／ 1,642.7 ／ 0.50
29. サービス業 ／ 2,715.96 ／ 0.46
30. 陸運業 ／ 2,240.62 ／ 0.42
31. 水産・農林業 ／ 554.3 ／ 0.29
32. ゴム製品 ／ 4,327.65 ／ 0.28
33. 空運業 ／ 257.5 ／ -0.14《CS》
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