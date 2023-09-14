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PBシステムズ 大幅に反発、上限15万株の自社株買い、発行済総数の2.30％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:11JST <4447> PBシステムズ 698 +58
大幅に反発。15万株（1.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.30％。取得期間は14日から10月31日まで。資本効率の向上を通じた株主還元のほか、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を図ることが目的としている。自社株買いに加え、前日まで株価が25日移動平均線を下回って推移していたことから値頃感も買いを支えているとみられる。《ST》
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