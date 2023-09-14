MacbeeP　ストップ高買い気配、24年4月期第1四半期の営業利益2.2倍、子会社の業績寄与／新興市場スナップショット

*10:00JST <7095> MacbeeP 20140 +3240

一時ストップ高。24年4月期第1四半期（23年5-7月）の営業利益を前年同期比123.4％増の10.04億円と発表している。前期に完全子会社化したネットマーケティング（東京都港区）の業績寄与に加え、既存案件の拡大や新規案件の受注が堅調に推移した。また、独自のデータ取得技術を活用した施策も奏功し、利益が倍増した。通期予想は前期比31.8％増の28.50億円で据え置いた。進捗率は35.2％。《ST》