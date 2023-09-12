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個別銘柄戦略:正栄食や萩原工業などに注目
記事提供元：フィスコ
*09:07JST 個別銘柄戦略:正栄食や萩原工業などに注目
昨日11日の米株式市場でNYダウは87.13ドル高の34663.72、ナスダック総合指数は156.37pt高の13917.89、シカゴ日経225先物は大阪日中比155円高の32435円。為替は1ドル＝146.50-60円。今日の東京市場では、23年10月期業績予想を上方修正した正栄食＜8079＞、23年10月期利益予想上方修正と自社株買い・株主優待制度廃止を発表した萩原工業＜7856＞、上半期営業利益が20.8％増予想と発表したチノー＜6850＞、23年7月期決算が従来予想を上回り24年7月期営業利益が7.0％増予想と発表したサムコ＜6387＞、8月の既存店売上高が16.2％増となった物語コーポ＜3097＞、「NARUTO ナルト」の アミューズメントマシンを中国本土で順次稼動開始すると発表したマーベラス＜7844＞、新たなコンテンツとしてVTuber領域へ参入すると発表したピアラ＜7044＞、東証スタンダードでは、上半期営業利益が14.34億円と前年同期の0.82億円から伸長したコーセーRE＜3246＞、上半期利益見込みを上方修正したアピリッツ＜4174＞、24年1月期業績予想を上方修正した山岡家＜3399＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が前期比53.4％減となったグッドコムA＜3475＞、同じく4.8％減となったアイケイケイ＜2198＞、24年7月期営業利益が7.5％減予想と発表したファーマF＜2929＞、株式売出しと自社株買いを発表した泉州電業＜9824＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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