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NY外為：ドル下げ止まる、NY連銀の期待インフレ率が上昇
記事提供元：フィスコ
*00:39JST NY外為：ドル下げ止まる、NY連銀の期待インフレ率が上昇
NY外為市場でドル売りが後退した。NY連銀調査において1年インフレ期待率が従来の3.5％から3.6％へ上昇。連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げ観測が強まり米10年債利回りは4.27％から4.29％まで戻した。
ドル・円は146円20銭から146円45銭までじり高推移した。ユーロ・ドルは1.0759ドルの高値から1.0746ドルへ反落。ポンド・ドルは1.2548ドルの高値から1.2530ドルへ反落した。《KY》
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