*16:59JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は145円56銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付145円60銭 高値145円76銭 安値145円50銭 引け145円56銭

売買高総計25927枚

2年 452回 0.042％

5年 160回 0.281％

10年 371回 0.704％

20年 185回 1.456％

債券先物12月限は、145円60銭で取引を開始。植田日銀総裁が一部大手紙とのインタビューで「物価上昇に確信が持てればマイナス金利解除も選択肢」と述べ、年内にも判断できる材料がそろう可能性を示唆したことで売り先行となった。いったん買い戻され145円76銭に上げたが、米金利上昇や、あすに財務省の5年債入札も控えて売りが再燃し、145円50銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.98％、10年債は4.28％、30年債は4.36％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.63％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.16％、NZ10年債は4.97％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 欧州委員会・23年夏季中間経済見通し

・02:00 米財務省・3年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》