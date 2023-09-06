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6日の日本国債市場概況：債券先物は146円87銭で終了
*16:53JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は146円87銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年9月限
寄付146円65銭 高値146円87銭 安値146円63銭 引け146円87銭
売買高総計17548枚
2年 452回 0.016％
5年 160回 0.225％
10年 371回 0.653％
20年 185回 1.374％
債券先物9月限は、146円65銭で取引を開始。原油高を受けた米金利上昇にともない売り先行となり、146円63銭まで下げた。しかし、利回り上昇を好感した買いに反転したとされ、その後も限月交代絡みやあすの30年債入札への期待、また、米金利低下などから買いが強まり、146円87銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は4.95％、10年債は4.26％、30年債は4.38％近辺で推移。
債券利回りは横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.64％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.99％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:30 英・8月建設業PMI（予想：49.8、7月：51.7）
・18:00 ユーロ圏・7月小売売上高（前月比予想：-0.2％、6月：-0.3％）
・21:30 米・7月貿易収支（予想：-680億ドル、6月：-655億ドル）
・21:30 カナダ・7月貿易収支（予想：-35.3億加ドル、6月：-37.3億加ドル）
・22:45 米・8月サービス業PMI改定値（予想：51.0、速報値：51.0）
・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（5.00％に据え置き予想）
・23:00 米・8月ISM非製造業景況指数（予想：52.5、7月：52.7）
・21:30 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（経済・政策立案関連）
・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・04:00 ローガン米ダラス連銀総裁地域イベント参加
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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