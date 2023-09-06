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マツダ 大幅続伸、米国事業への期待高まるとして国内証券が格上げ
記事提供元：フィスコ
*11:15JST マツダ---大幅続伸、米国事業への期待高まるとして国内証券が格上げ
マツダ＜7261＞は大幅続伸。大和証券では投資判断を「3」から「2」に格上げ、目標株価も1300円から1800円に引き上げている。足元も良好な米国市場の追い風に加え、独自要因による改善余地が大きいことが魅力としている。為替要因に伴う大幅な業績上方修正も見込めるとしている。同社の営業利益の7割以上は北米の寄与と想定しているようだ。なお、収益環境の反転リスクやBEV戦略での不透明感から、3-6カ月程度の短期を意識した推奨としている。《ST》
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