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5日の日本国債市場概況：債券先物は146円73銭で終了
*16:47JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は146円73銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年9月限
寄付146円79銭 高値146円80銭 安値146円70銭 引け146円73銭
売買高総計18404枚
2年 452回 0.016％
5年 160回 0.222％
10年 371回 0.649％
20年 185回 1.370％
債券先物9月限は、146円79銭で取引を開始。財務省の10年債入札への警戒や米金利上昇を受けて売りが先行し、その後も10年債入札の結果は弱いとの見方から売りが強まり、146円80銭から146円70銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は4.90％、10年債は4.21％、30年債は4.32％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.57％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.96％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・16:55 独・8月サービス業PMI改定値（予想：47.3、速報値：47.3）
・17:00 ユーロ圏・8月サービス業PMI改定値（予想：48.3、速報値：48.3）
・17:30 英・8月サービス業PMI改定値（予想：48.7、速報値：48.7）
・18:00 ユーロ圏・7月生産者物価指数（前年比予想：-7.6％、6月：-3.4％）
・18:30 南ア・4-6月期GDP（前年比予想：+1.2％、1-3月期：+0.2％）
・23:00 米・7月製造業受注（前月比予想：-2.5％、6月：+2.3％）
・23:00 米・7月耐久財受注改定値（速報値：前月比-5.2％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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