*16:47JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は146円73銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年9月限

寄付146円79銭 高値146円80銭 安値146円70銭 引け146円73銭

売買高総計18404枚

2年 452回 0.016％

5年 160回 0.222％

10年 371回 0.649％

20年 185回 1.370％

債券先物9月限は、146円79銭で取引を開始。財務省の10年債入札への警戒や米金利上昇を受けて売りが先行し、その後も10年債入札の結果は弱いとの見方から売りが強まり、146円80銭から146円70銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.90％、10年債は4.21％、30年債は4.32％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.57％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.13％、NZ10年債は4.96％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:55 独・8月サービス業PMI改定値（予想：47.3、速報値：47.3）

・17:00 ユーロ圏・8月サービス業PMI改定値（予想：48.3、速報値：48.3）

・17:30 英・8月サービス業PMI改定値（予想：48.7、速報値：48.7）

・18:00 ユーロ圏・7月生産者物価指数（前年比予想：-7.6％、6月：-3.4％）

・18:30 南ア・4-6月期GDP（前年比予想：+1.2％、1-3月期：+0.2％）

・23:00 米・7月製造業受注（前月比予想：-2.5％、6月：+2.3％）

・23:00 米・7月耐久財受注改定値（速報値：前月比-5.2％）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》