*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ

精密機器が上昇率トップ。そのほか不動産業、鉱業、海運業、繊維業なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか金属製品、医薬品、情報・通信業、ガラス・土石製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 精密機器 ／ 10,613.28 ／ 1.44

2. 不動産業 ／ 1,732.1 ／ 1.13

3. 鉱業 ／ 616.43 ／ 0.76

4. 海運業 ／ 1,513.83 ／ 0.71

5. 繊維業 ／ 680.85 ／ 0.63

6. 機械 ／ 2,778.33 ／ 0.50

7. 化学工業 ／ 2,413.74 ／ 0.50

8. 陸運業 ／ 2,197.58 ／ 0.40

9. 空運業 ／ 257.52 ／ 0.38

10. 小売業 ／ 1,630.3 ／ 0.31

11. その他金融業 ／ 884.45 ／ 0.30

12. その他製品 ／ 4,268.96 ／ 0.26

13. 電気機器 ／ 4,030.09 ／ 0.24

14. 卸売業 ／ 3,331.54 ／ 0.21

15. パルプ・紙 ／ 525.34 ／ 0.18

16. 水産・農林業 ／ 546.78 ／ 0.16

17. 電力・ガス業 ／ 478.13 ／ 0.13

18. ゴム製品 ／ 4,154.72 ／ 0.07

19. 食料品 ／ 2,132.13 ／ 0.05

20. 証券業 ／ 437.92 ／ 0.03

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,604.45 ／ 0.02

22. 非鉄金属 ／ 1,157.38 ／ 0.02

23. 銀行業 ／ 252.15 ／ 0.01

24. 石油・石炭製品 ／ 1,314.63 ／ 0.00

25. 建設業 ／ 1,529.51 ／ -0.01

26. 保険業 ／ 1,610.89 ／ -0.04

27. 輸送用機器 ／ 4,296.67 ／ -0.10

28. サービス業 ／ 2,753.34 ／ -0.10

29. ガラス・土石製品 ／ 1,282.98 ／ -0.12

30. 情報・通信業 ／ 5,311.56 ／ -0.15

31. 医薬品 ／ 3,667. ／ -0.18

32. 金属製品 ／ 1,303.02 ／ -0.20

33. 鉄鋼 ／ 806.5 ／ -1.08《CS》