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クリアル 2023年8月は計2件約8億円のファンド成立
記事提供元：フィスコ
*12:48JST クリアル---2023年8月は計2件約8億円のファンド成立
クリアル＜2998＞は4日、同社が運営する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL(クリアル)」において2023年8月に計2件約8億円のファンド組成を完了したと発表。
ファンド名第94号「(仮称)CREAL SOUND板橋本町」ファンド、投資対象(仮称) CREAL SOUND板橋本町(一棟レジデンス)、募集金額4.73億円、想定利回り(年利)4.3％と、第95号「(仮称)CREAL 新富町」ファンド、投資対象(仮称) CREAL 新富町(一棟レジデンス)、募集金額3.98億円、想定利回り(年利)4.0％が2023年8月に組成したファンドとなる。《AS》
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