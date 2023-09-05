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出来高変化率ランキング（9時台）～メルカリ、JFEなどがランクイン

2023年9月5日 09:43

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記事提供元：フィスコ

*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～メルカリ、JFEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月5日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7776＞* セルシード　　　　 5032300 　477220　 954.5% 17.46%
＜9264＞* ポエック　　　　　　688600 　93340　 637.73% 2.23%
＜6703＞* OKI　　　　　　　1253200 　299720　 318.12% 10.99%
＜9843＞* ニトリHD　　　　　725200 　316240　 129.32% 6.36%
＜5411＞* JFE　　　　　　　9462300 　4302340　 119.93% -7.73%
＜9517＞* イーレックス　　　　1160600 　551680　 110.38% -7.19%
＜5704＞* JMC　　　　　　　301700 　167420　 80.21% 1.61%
＜9605＞* 東映　　　　　　　　21300 　13340　 59.67% 4.34%
＜2521＞* 上場米HE　　　　　103790 　71478　 45.21% -0.24%
＜3041＞* ビ花壇　　　　　　　1211900 　862900　 40.45% 0.81%
＜4385＞* メルカリ　　　　　　5292800 　3803400　 39.16% 2.12%
＜2563＞* iS500米H　　　1451550 　1067016　 36.04% -0.22%
＜9759＞* NSD　　　　　　　1093100 　881760　 23.97% -1.81%
＜5852＞* アーレスティ　　　　530600 　442000　 20.05% 4.04%
＜4932＞* アルマード　　　　　48000 　40780　 17.7% 2.63%
＜8151＞* 東陽テクニカ　　　　40100 　34380　 16.64% -1.76%
＜6571＞* QBネットHD　　　63500 　55300　 14.83% -1.57%
＜5247＞* BTM　　　　　　　18000 　15780　 14.07% 0.44%
＜6523＞* PHCHD　　　　　245800 　222920　 10.26% 2.83%
＜5632＞* 三菱製鋼　　　　　　293500 　308000　 -4.71% -1.38%
<7370>* Enjin　　　　　45500 　49560　 -8.19% 0.89%
<6835>* アライドHD　　　　426000 　470380　 -9.43% 0%
<2564>* GXSディビ　　　　36626 　40640.6　 -9.88% -0.04%
<4493>* サイバセキュリ　　　51000 　57180　 -10.81% 5.62%
<5445>* 東京鉄　　　　　　　77500 　87180　 -11.1% -3.05%
<2910>* ロックフィルド　　　53000 　62100　 -14.65% -0.51%
<3002>* グンゼ　　　　　　　42600 　50840　 -16.21% 0.11%
<6231>* 木村工機　　　　　　31100 　37260　 -16.53% 1.4%
<5351>* 品川リフラ　　　　　31000 　37260　 -16.8% 0.95%
<5256>* Fusic　　　　　10900 　13140　 -17.05% 0.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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