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出来高変化率ランキング（9時台）～メルカリ、JFEなどがランクイン
*09:43JST 出来高変化率ランキング（9時台）～メルカリ、JFEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月5日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7776＞* セルシード 5032300 477220 954.5% 17.46%
＜9264＞* ポエック 688600 93340 637.73% 2.23%
＜6703＞* OKI 1253200 299720 318.12% 10.99%
＜9843＞* ニトリHD 725200 316240 129.32% 6.36%
＜5411＞* JFE 9462300 4302340 119.93% -7.73%
＜9517＞* イーレックス 1160600 551680 110.38% -7.19%
＜5704＞* JMC 301700 167420 80.21% 1.61%
＜9605＞* 東映 21300 13340 59.67% 4.34%
＜2521＞* 上場米HE 103790 71478 45.21% -0.24%
＜3041＞* ビ花壇 1211900 862900 40.45% 0.81%
＜4385＞* メルカリ 5292800 3803400 39.16% 2.12%
＜2563＞* iS500米H 1451550 1067016 36.04% -0.22%
＜9759＞* NSD 1093100 881760 23.97% -1.81%
＜5852＞* アーレスティ 530600 442000 20.05% 4.04%
＜4932＞* アルマード 48000 40780 17.7% 2.63%
＜8151＞* 東陽テクニカ 40100 34380 16.64% -1.76%
＜6571＞* QBネットHD 63500 55300 14.83% -1.57%
＜5247＞* BTM 18000 15780 14.07% 0.44%
＜6523＞* PHCHD 245800 222920 10.26% 2.83%
＜5632＞* 三菱製鋼 293500 308000 -4.71% -1.38%
<7370>* Enjin 45500 49560 -8.19% 0.89%
<6835>* アライドHD 426000 470380 -9.43% 0%
<2564>* GXSディビ 36626 40640.6 -9.88% -0.04%
<4493>* サイバセキュリ 51000 57180 -10.81% 5.62%
<5445>* 東京鉄 77500 87180 -11.1% -3.05%
<2910>* ロックフィルド 53000 62100 -14.65% -0.51%
<3002>* グンゼ 42600 50840 -16.21% 0.11%
<6231>* 木村工機 31100 37260 -16.53% 1.4%
<5351>* 品川リフラ 31000 37260 -16.8% 0.95%
<5256>* Fusic 10900 13140 -17.05% 0.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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