関連記事
伊藤園 大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
記事提供元：フィスコ
*10:44JST 伊藤園---大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
伊藤園＜2593＞は大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は99.9億円で前年同期比66.5％増となり、据え置きの上半期計画125億円、同10.3％増に対する進捗率は80％に達している。人流回復や猛暑を背景に飲料の値上げが浸透し、米国でも利益率の高い主力の緑茶飲料「お～いお茶」製品が好調に推移のもよう。想定以上の好決算と捉えられ、業績上振れが意識される展開になっているようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今週のマーケット展望「日経平均予想は32500～33500円」マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆氏（山崎みほ） 9/ 4 10:32
- ティア 名古屋市北区に「ベンリー ティアサービス黒川店」を開業 9/ 4 10:31
- 冨士ダイス 1Qは減収なるも超硬製工具類は2ケタ増収に 9/ 4 10:18
- SBIホールディングスが高値を更新、仙台銀行などのじもとHDとの関係強化に注目強まる 9/ 4 10:12
- 出来高変化率ランキング（9時台）～アインHD、伊藤園などがランクイン 9/ 4 09:48