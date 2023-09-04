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伊藤園　大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に

2023年9月4日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 伊藤園---大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
伊藤園＜2593＞は大幅続伸。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は99.9億円で前年同期比66.5％増となり、据え置きの上半期計画125億円、同10.3％増に対する進捗率は80％に達している。人流回復や猛暑を背景に飲料の値上げが浸透し、米国でも利益率の高い主力の緑茶飲料「お～いお茶」製品が好調に推移のもよう。想定以上の好決算と捉えられ、業績上振れが意識される展開になっているようだ。《ST》

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