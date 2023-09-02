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前日に動いた銘柄 part1 内田洋行、JDSC、四電工など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 内田洋行、JDSC、四電工など
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
内田洋行＜8057＞ 6960 +460
前期業績の上振れ着地をポジティブ視。
パナHD＜6752＞ 1723 +43.5
未定としていた23年3月期の中間配当は17円50銭と前年同期から2円50銭増配。
IBJ＜6071＞ 638 +24
発行済株式数の1.97％上限の自社株買いを発表。
イチカワ＜3513＞ 1458 +51
19万900株の自社株を東証の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）で取得。
ダイサン＜4750＞ 590 -16
第1四半期営業利益は0.20億円の赤字。
JDSC＜4418＞ 1138 +95
メールカスタマーセンター買収で売上高140億円上積み。
四電工＜1939＞ 2765 +367
株主還元方針の変更並びに今期の増配を発表。
スルガ銀行＜8358＞ 636 +29
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
筑波銀行＜8338＞ 261 +19
大手銀の固定金利引き上げなどで銀行株に関心も。
JVCケンウッド＜6632＞ 671 +35
第1四半期好業績評価の動きが再度強まる形で。
神戸製鋼所＜5406＞ 1901 +71
EV向け新鋼板の開発報道を好感。
ANYCOLOR＜5032＞ 3540 +155
特に材料ないが値幅取り妙味強く。
富山第一銀行＜7184＞ 908 +36
銀行株高の流れの中で関心が高まる。
システナ＜2317＞ 277 +7
7月の窓埋め狙う動きに。
アトラエ＜6194＞ 1114 +24
連日の株価上昇に需給妙味も強まる。
ソニーグループ＜6758＞ 12535 +390
SIEではプレステ5向けリモートプレーヤーの発売決定を発表。
アインHD＜9627＞ 4547 -656
入札妨害疑いで子会社社長らが逮捕と伝わる。
ユーザーローカル＜3984＞ 1964 -130
株式売出実施による需給悪化を警戒視。
ギークス＜7060＞ 757 -24
子会社の事業提携を好感して31日は大幅高も。
物語コーポレーション＜3097＞ 4695 -65
東海東京証券では投資判断を格下げ。
メルカリ<4385> 3217 -101
みずほ証券では目標株価を引き下げ。
菱洋エレクトロ<8068> 3350 -95
上半期営業減益決算マイナス視。《CS》
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