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コメダHDがランクイン／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7520＞ ;エコス;842%;176900;0.03;2061;24 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;761%;1667000;0.02;1126;7 ＜7630＞ ;壱番屋;693%;242700;0.04;5560;-40 ＜7416＞ ;はるやまＨＤ;501%;52600;0.22;514;3 ＜8167＞ ;リテールＰ;415%;407000;0.03;1645;33 ＜9946＞ ;ミニストップ;413%;503800;0.03;1440;-2 ＜9861＞ ;吉野家ＨＤ;375%;1669300;0.05;2848;3.5 ＜3048＞ ;ビックカメラ;316%;3087500;0.09;1080;-2 ＜4957＞ ;ヤスハラケミ;250%;500;10.62;558;1 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;235%;45500;0.08;2460;15 ＜7818＞ ;トランザク;207%;225900;0.18;1939;-18 ＜9052＞ ;山陽電鉄;199%;69400;0.17;2237;9 ＜9760＞ ;進学会HD;190%;11200;1.71;291;0 ＜7779＞ ;サイバーダイン;174%;914500;3.28;289;-1 ＜3692＞ ;FFRI;168%;24900;2.31;1173;-8 ＜9740＞ ;ＣＳＰ;162%;69900;0.10;3060;10 ＜9601＞ ;松竹;156%;87900;0.09;11145;115 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;145%;206400;0.12;608;7 ＜2930＞ ;北の達人;139%;388400;3.01;249;0 ＜3543＞ ;コメダＨＤ;121%;441800;0.08;2898;44
[コメント]
コメダHD＜3543＞がランクイン。信用売り残は7月28日時点の11万5千株から、8月25日時点の138万6千株まで大幅に増加。この間、信用倍率は1.04倍から0.08倍へと大きく売り長に転じた。8月末が権利確定になるため、配当や株主優待の権利獲得に向けたヘッジ目的の売りが積み上がったと思われる。《YN》
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