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四電工 大幅続伸、株主還元方針の変更並びに今期の増配を発表
記事提供元：フィスコ
*10:41JST 四電工---大幅続伸、株主還元方針の変更並びに今期の増配を発表
四電工＜1939＞は大幅続伸。前日に株主還元方針の変更、それに伴う今期配当予想の修正を発表している。連結配当性向はこれまで30％以上としてきたが、40％以上に変更する。資本収益性向上に向けた取り組みの一環としている。24年3月期年間配当金は従来計画の100円から120円に引き上げ、前期比30円の増配となる。前日終値ベースでの配当利回りは5.0％の水準となり、利回り妙味が大きくなる形に。《ST》
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