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出来高変化率ランキング（10時台）～東京計器、INTLOOPなどがランクイン

2023年9月1日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～東京計器、INTLOOPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月1日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4592＞ サンバイオ　　　　 2103900 　305140　 589.49% 7.98%
＜9627＞ アインHD　　　　　785800 　144460　 443.96% -13.88%
＜6255＞ NPC　　　　　　　4648100 　944540　 392.1% 6.09%
＜4933＞ Ine　　　　　　　270900 　77400　 250% 6.72%
＜8057＞ 内田洋行　　　　　　142800 　48320　 195.53% 3.38%
＜7721＞* 東京計器　　　　　　158200 　60560　 161.23% 3.7%
＜6173＞ アクアライン　　　　757200 　293560　 157.94% 10.69%
＜4813＞ ACCESS　　　　582300 　229540　 153.68% -2.74%
＜5482＞ 愛知鋼　　　　　　　130100 　51600　 152.13% 6.41%
＜3984＞ ユーザローカル　　　453400 　180680　 150.94% -5.25%
＜4369＞ トリケミカル　　　　556200 　230660　 141.13% -1.02%
＜6932＞ 遠藤照明　　　　　　75000 　31800　 135.85% 3.26%
＜8068＞ 菱洋エレク　　　　　512200 　224240　 128.42% -2.32%
＜3031＞ ラクーンHD　　　　1078000 　482160　 123.58% 4.5%
＜9218＞ メンタルヘルスT　　156700 　72560　 115.96% 3.02%
＜6560＞ LTS　　　　　　　48600 　24860　 95.49% 2.68%
＜6227＞ AIメカテック　　　468700 　243840　 92.22% 7.11%
＜7687＞ ミクリード　　　　　87700 　45680　 91.99% -10.89%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　221800 　117860　 88.19% 1.08%
＜1330＞* 上場225　　　　　38921 　21341.2　 82.37% 0.54%
<2859>* 野村欧州株H　　　　430 　242　 77.69% -0.23%
<9837> モリト　　　　　　　55200 　32900　 67.78% 1.13%
<7921> TAKARAC　　　41900 　26380　 58.83% 1.83%
<3315> 日本コークス　　　　1350900 　854300　 58.13% 2.65%
<6272> レオン自機　　　　　90600 　59220　 52.99% 3.47%
<2569> 上場NSQA　　　　88990 　58990　 50.86% 0.27%
<9556>* INTLOOP　　　20500 　14580　 40.6% -3.02%
<8358> スルガ銀　　　　　　2276900 　1623580　 40.24% 5.6%
<7236> ティラド　　　　　　22000 　15840　 38.89% 3.13%
<3733>* ソフトウェアS　　　5500 　3980　 38.19% 2.06%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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