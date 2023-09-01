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出来高変化率ランキング（10時台）～東京計器、INTLOOPなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～東京計器、INTLOOPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月1日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4592＞ サンバイオ 2103900 305140 589.49% 7.98%
＜9627＞ アインHD 785800 144460 443.96% -13.88%
＜6255＞ NPC 4648100 944540 392.1% 6.09%
＜4933＞ Ine 270900 77400 250% 6.72%
＜8057＞ 内田洋行 142800 48320 195.53% 3.38%
＜7721＞* 東京計器 158200 60560 161.23% 3.7%
＜6173＞ アクアライン 757200 293560 157.94% 10.69%
＜4813＞ ACCESS 582300 229540 153.68% -2.74%
＜5482＞ 愛知鋼 130100 51600 152.13% 6.41%
＜3984＞ ユーザローカル 453400 180680 150.94% -5.25%
＜4369＞ トリケミカル 556200 230660 141.13% -1.02%
＜6932＞ 遠藤照明 75000 31800 135.85% 3.26%
＜8068＞ 菱洋エレク 512200 224240 128.42% -2.32%
＜3031＞ ラクーンHD 1078000 482160 123.58% 4.5%
＜9218＞ メンタルヘルスT 156700 72560 115.96% 3.02%
＜6560＞ LTS 48600 24860 95.49% 2.68%
＜6227＞ AIメカテック 468700 243840 92.22% 7.11%
＜7687＞ ミクリード 87700 45680 91.99% -10.89%
＜6327＞ 北川精機 221800 117860 88.19% 1.08%
＜1330＞* 上場225 38921 21341.2 82.37% 0.54%
<2859>* 野村欧州株H 430 242 77.69% -0.23%
<9837> モリト 55200 32900 67.78% 1.13%
<7921> TAKARAC 41900 26380 58.83% 1.83%
<3315> 日本コークス 1350900 854300 58.13% 2.65%
<6272> レオン自機 90600 59220 52.99% 3.47%
<2569> 上場NSQA 88990 58990 50.86% 0.27%
<9556>* INTLOOP 20500 14580 40.6% -3.02%
<8358> スルガ銀 2276900 1623580 40.24% 5.6%
<7236> ティラド 22000 15840 38.89% 3.13%
<3733>* ソフトウェアS 5500 3980 38.19% 2.06%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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