*23:06JST 【市場反応】米8月シカゴPMI、昨年8月来で最高、ドル買い強まる

米8月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は48.7と、7月42.8から予想以上に上昇し昨年8月来で最高となった。

米国債相場は引き続き伸び悩み。10年債利回りは4.11％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は145円63銭から146円23銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0884ドルから1.0841ドルまで下落し、29日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2697ドルから1.2674ドルへじり安推移した。

【経済指標】

・米・8月シカゴ購買部協会景気指数：48.7（予想：44.2、7月：42.8）《KY》