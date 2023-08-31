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コーユーレンティア　セキュアと業務提携契約を締結

2023年8月31日 09:11

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記事提供元：フィスコ

*09:11JST コーユーレンティア---セキュアと業務提携契約を締結
コーユーレンティア＜7081＞は28日、子会社のコーユーイノテックスとセキュア＜4264＞が戦略的な業務提携契約を締結したと発表した。監視カメラシステム、入退室管理システムを中核としたネットワーク設置工事およびサポート分野において、包括的な業務提携を開始した。営業拠点の拡大に伴う、「監視カメラシステム」、「入退室管理システム」の施工スキルを有するエンジニア強化と、セキュリティソリューションをレンタルサービスとして提供(予定)といった点で業務提携をする。今後両社は、レンティアグループが強い「建設現場向け市場」に加え、「イベント向け市場」「マンションギャラリー」等に対して共同でセキュリティソリューションを展開、ネットワーク工事を中心にビジネス拡大を目指す。《SI》

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