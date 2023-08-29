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出来高変化率ランキング（14時台）～iFreeTPX40、ダイハツデイがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iFreeTPX40、ダイハツデイがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月29日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1595＞ NZAMJリート 176620 14208 1143.10% 0.6%
＜7522＞ ワタミ 748100 82480 807.01% 9.78%
＜2590＞ DyDo 180700 22140 716.17% 5.75%
＜8160＞ 木曽路 397200 56680 600.78% -1.41%
＜7093＞ アディッシュ 1822900 277460 557.00% 25.02%
＜8892＞ 日本エスコン 1440200 223280 545.02% 3.78%
＜2982＞ ADワークスG 2804900 464180 504.27% 9.05%
＜8931＞ 和田興産 231200 39680 482.66% -2.39%
＜3387＞ クリレスHD 3899200 710120 449.09% 0%
＜1343＞ REITETF 611050 114410 434.09% 0.67%
＜7524＞ マルシェ 5811100 1093720 431.32% -2.42%
＜4657＞ 環境管理 2498000 489220 410.61% 21.01%
＜8167＞ リテールP 426800 85760 397.67% 1.53%
＜3290＞ Ｏｎｅリート 2218 450.8 392.01% 0.51%
＜3187＞ サンワカンパ 199100 42720 366.06% 6.02%
＜9946＞ ミニストップ 491400 108200 354.16% 0.89%
＜1308＞ 上場TPX 589290 130115.4 352.90% 0.26%
＜3048＞ ビックカメラ 2555100 575840 343.72% 0.99%
＜4668＞ 明光ネット 568100 128660 341.55% 0.9%
＜8200＞ リンガーハット 795700 181100 339.37% 0.38%
<1651>* iFreeTPX40 18940 4370 333.41% -0.09%
<2036> 金ブル 4042 935.2 332.21% 1.36%
<1407> ウエストHD 1161200 270340 329.53% 9.77%
<9979> 大庄 390200 91600 325.98% 0.36%
<7375> リファインバスG 158300 37300 324.40% -1.54%
<2882> イートアンド 218600 52660 315.12% 0.24%
<8699> HSHD 72900 18060 303.65% 1.09%
<6023>* ダイハツデイ 137800 34920 294.62% 4.43%
<7516> コーナン商 230300 59160 289.28% 0.28%
<2305> スタジオアリス 372200 95620 289.25% -0.37%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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