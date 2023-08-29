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出来高変化率ランキング（14時台）～iFreeTPX40、ダイハツデイがランクイン

2023年8月29日 14:52

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記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iFreeTPX40、ダイハツデイがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月29日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1595＞ NZAMJリート　 　176620 　14208　 1143.10% 0.6%
＜7522＞ ワタミ　　　　　　 　748100 　82480　 807.01% 9.78%
＜2590＞ DyDo　　　　　 　180700 　22140　 716.17% 5.75%
＜8160＞ 木曽路　　　　　　 　397200 　56680　 600.78% -1.41%
＜7093＞ アディッシュ　　　 　1822900 　277460　 557.00% 25.02%
＜8892＞ 日本エスコン　　　 　1440200 　223280　 545.02% 3.78%
＜2982＞ ADワークスG　　 　2804900 　464180　 504.27% 9.05%
＜8931＞ 和田興産　　　　　 　231200 　39680　 482.66% -2.39%
＜3387＞ クリレスHD　　　 　3899200 　710120　 449.09% 0%
＜1343＞ REITETF　　 　611050 　114410　 434.09% 0.67%
＜7524＞ マルシェ　　　　　 　5811100 　1093720　 431.32% -2.42%
＜4657＞ 環境管理　　　　　 　2498000 　489220　 410.61% 21.01%
＜8167＞ リテールP　　　　 　426800 　85760　 397.67% 1.53%
＜3290＞ Ｏｎｅリート　　　 　2218 　450.8　 392.01% 0.51%
＜3187＞ サンワカンパ　　　 　199100 　42720　 366.06% 6.02%
＜9946＞ ミニストップ　　　 　491400 　108200　 354.16% 0.89%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　589290 　130115.4　 352.90% 0.26%
＜3048＞ ビックカメラ　　　 　2555100 　575840　 343.72% 0.99%
＜4668＞ 明光ネット　　　　 　568100 　128660　 341.55% 0.9%
＜8200＞ リンガーハット　　 　795700 　181100　 339.37% 0.38%
<1651>* iFreeTPX40 　18940 　4370　 333.41% -0.09%
<2036> 金ブル　　　　　　 　4042 　935.2　 332.21% 1.36%
<1407> ウエストHD　　　 　1161200 　270340　 329.53% 9.77%
<9979> 大庄　　　　　　　 　390200 　91600　 325.98% 0.36%
<7375> リファインバスG　 　158300 　37300　 324.40% -1.54%
<2882> イートアンド　　　 　218600 　52660　 315.12% 0.24%
<8699> HSHD　　　　　 　72900 　18060　 303.65% 1.09%
<6023>* ダイハツデイ　　　 　137800 　34920　 294.62% 4.43%
<7516> コーナン商　　　　 　230300 　59160　 289.28% 0.28%
<2305> スタジオアリス　　 　372200 　95620　 289.25% -0.37%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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