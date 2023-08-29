*02:48JST NY外為：ドル・円146円台半ばで伸び悩む、米2年債、5年債入札は好調

米財務省は460億ドル規模の5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.4％と、2007年来で最高となった。応札倍率は2.54倍と、過去6回入札平均の2.53倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は67.9％と、前回入札の64.4％を上回った。

事前に実施された450億ドル規模の2年債入札の結果は、最高落札利回りが5.024％と、2006年来で最高。テイルはマイナス0.4ベーシスポインツ（BPS）。応札倍率は2.94倍と、前回6回入札平均の2.71倍を上回り、需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65％と、過去6回入札平均の63％を上回った。

米2年債、5年債入札の好調な結果を受けて、米国債相場は堅調。10年債利回りは4.23％から4.22％へ低下しドル買いも一服。ドル・円は146円51銭で伸び悩んだ。《KY》