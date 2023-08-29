*01:27JST NY外為：ドル・円年初来の円安・ドル高水準から反落、根強い介入警戒感

NY外為市場でドル・円は日米金利差拡大観測に146円74銭まで上昇し年初来の円安、ドル高値を更新後、146円40銭へ反落した。根強い日本の当局による円安是正介入警戒感などが影響した可能性がある。

ユーロ・円は朝方158円57銭まで上昇し、22日来の高値を更新後は、158円24銭まで反落。ポンド・円は184円60銭から184円26銭まで反落した。《KY》