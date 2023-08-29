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NY外為：ドル・円年初来のドル高、米8月ダラス連銀製造業活動指数は予想以上に改善

2023年8月29日 00:10

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記事提供元：フィスコ

*00:10JST NY外為：ドル・円年初来のドル高、米8月ダラス連銀製造業活動指数は予想以上に改善
米8月ダラス連銀製造業活動指数は－17.2と、7月-20.0から予想以上に改善した。ただ、16カ月連続のマイナス。

米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは4.22％で推移。ドル・円は146円41銭から146円68銭まで上昇し、年初来のドル高、円安となった。

【経済指標】
・米・8月ダラス連銀製造業活動指数：－17.2（予想：－19、7月：-20.0）《KY》

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