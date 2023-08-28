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NY外為：ユーロ底堅く推移、ECBホルツマン氏は9月の利上げ支持
記事提供元：フィスコ
*22:15JST NY外為：ユーロ底堅く推移、ECBホルツマン氏は9月の利上げ支持
オーストリア中銀のホルツマン総裁はインタビューで、インフレが克服されておらず9月の利上げがおそらく必要との考えを示した。経済は景気後退に直面していないと楽観視。一方、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁はジャクソンホール会合では9月の政策に言及せず、経済指標次第との見方が強まった。
根強い9月の追加利上げ観測にユーロは底堅く推移。ユーロ・ドルは1.0810ドルで堅調推移。ユーロ・円は欧州市場で158円57銭まで上昇後も158円33銭で底堅い。ユーロ・ポンドは0.8584ポンドで推移。《KY》
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