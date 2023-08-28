スキー場開発　大幅高、23年7月期の営業利益予想を上方修正、来場者数が計画値上回る／新興市場スナップショット

*09:40JST <6040> スキー場開発 1098 +48

大幅高。23年7月期の営業利益予想を従来の8.00億円から10.30億円（前期実績2.54億円）に上方修正している。グリーンシーズン事業で7月に懸念していた梅雨が長引くことなく連休や夏休み前半も天候に恵まれたことに加え、広告宣伝を強化したことで来場者数が計画値を上回って推移したため。また、法人税等調整額（益）を計上したことから純利益予想も5.00億円から9.00億円（同0.32億円）に引き上げた。《ST》