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NY外為：ドル高止まり、クリーブランド連銀、シカゴ連銀総裁も勝利宣言時期尚早と慎重
記事提供元：フィスコ
*01:54JST NY外為：ドル高止まり、クリーブランド連銀、シカゴ連銀総裁も勝利宣言時期尚早と慎重
NY外為市場でドルは米連邦準備制度理事会（FRB）の年内の追加利上げを織り込む買いが続いた。パウエル議長が講演で必要とあれば追加利上げを実施する姿勢を再表明したのち、メスター米クリーブランド連銀総裁やグールズビー米シカゴ連銀総裁もインタビューにおいて、コアインフレが依然高過ぎで、インフレ制御を巡りまだ勝利宣言は時期尚早との見解を示した。
米2年債利回りは5.06％と5％台で推移。ドル・円は146円32銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0797ドルと、1.07ドル台の安値圏でもみ合った。ポンド・ドルは1.2583ドルで戻りが鈍い。《KY》
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