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BEENOS　大幅続伸、韓国最大手デリバードコリアと資本業務提携

2023年8月25日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST BEENOS---大幅続伸、韓国最大手デリバードコリアと資本業務提携
BEENOS＜3328＞は大幅続伸。越境ECで同業の韓国最大手デリバードコリアの株式14.9％分を取得し、資本・業務提携したと日本経済新聞社が報じている。人気音楽グループ「BTS」の公式グッズなどエンターテインメント系の品ぞろえを増やすことで自社サイトの集客力を高める狙いとみられている。商品の国際配送に必要な航空便の確保などでも連携し競争力を高める方針のもよう。《ST》

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