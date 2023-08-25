*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 CVSベイ、芝浦、ジーデップ・アドバンスなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

イビデン＜4062＞ 8913 +589

75日線と25日線一気に上抜け先高期待高まる。

アルファクス＜3814＞ 724 +23

外食チェーン向け基幹業務システムがNECのサブスク型POSとの連携を開始。

CVSベイ＜2687＞ 1002 +105

7月19日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。

クボテック＜7709＞ 307 +50

75日線と25日線一気に上抜け先高期待高まる。

東リ＜7971＞ 360 -13

スタンダード市場への市場区分変更申請をネガティブ視。

シライ電子工業＜6658＞ 588 +54

5月以来の75日線回復で先高期待高まる。

INPEX＜1605＞ 2017 +27.5

株主還元策を評価し国内証券が目標株価を引き上げ。

芝浦＜6590＞ 23720 +1080

23日大幅安であく抜け感。すかさず25日線回復。

スターティアH＜3393＞ 1764 +25

AIリスキリング研修サービスの協業を開始したと発表

アトラグループ＜6029＞ 286 -21

23日の年初来高値で目先達成感台頭。

ベルク＜9974＞ 6690 +140

インフレ下での強みを評価し国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

ジーデップ・アドバンス＜5885＞ 11300 +1500

25日線明確に上回り先高期待高まる。

アドバンテスト＜6857＞ 19660 +310

米半導体エヌビディアの好決算が手掛かり。

タツモ＜6266＞ 2839 -161

23日急騰で年初来高値更新し利益確定売り優勢。

I‐PEX＜6640＞ 1740 +98

23日まで大幅続伸の買い人気継続。

パンパシHD＜7532＞ 2985 +82

業績好調を評価し国内証券が目標株価を引き上げ。

アシックス＜7936＞ 4952 -33

スポーツウェア販売の米フット・ロッカーの株価下落で連想売り。

ノーリツ鋼機＜7744＞ 2822 -126

23日大幅高の反動安。

Appier＜4180＞ 1680 +48

米エヌビディア決算きっかけに生成AI関連として再び注目。

芦森工業＜3526＞ 2218 +145

23日大幅高の余勢を駆って年初来高値。

日本郵船<9101> 3848 +40

国内証券が目標株価を引き上げ。

船井総研<9757> 2574 +181

発行済株式数の2.4％上限の自社株買いを発表。

東エレク<8035> 21750 +685

米半導体エヌビディアの好決算受け半導体関連に資金向かう。《CS》