*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか建設業、石油・石炭製品、情報・通信業、証券業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、その他製品、空運業、陸運業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 573.96 ／ 1.20

2. 建設業 ／ 1,475.46 ／ 1.01

3. 石油・石炭製品 ／ 1,229.53 ／ 0.95

4. 情報・通信業 ／ 5,246.51 ／ 0.90

5. 証券業 ／ 414.76 ／ 0.85

6. 電気機器 ／ 3,939.4 ／ 0.72

7. 銀行業 ／ 237.73 ／ 0.71

8. 機械 ／ 2,619.69 ／ 0.70

9. 海運業 ／ 1,404.37 ／ 0.66

10. 食料品 ／ 2,073.55 ／ 0.65

11. その他金融業 ／ 837.65 ／ 0.65

12. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,512.13 ／ 0.64

13. 電力・ガス業 ／ 459.9 ／ 0.54

14. 小売業 ／ 1,610.32 ／ 0.53

15. 非鉄金属 ／ 1,118.84 ／ 0.50

16. パルプ・紙 ／ 508.85 ／ 0.48

17. 精密機器 ／ 10,069.57 ／ 0.46

18. サービス業 ／ 2,625.55 ／ 0.38

19. ガラス・土石製品 ／ 1,236.12 ／ 0.35

20. 医薬品 ／ 3,625.72 ／ 0.27

21. 水産・農林業 ／ 537.06 ／ 0.27

22. 金属製品 ／ 1,250.24 ／ 0.24

23. 保険業 ／ 1,544.32 ／ 0.23

24. 鉄鋼 ／ 747.15 ／ 0.23

25. 化学工業 ／ 2,325.86 ／ 0.18

26. 卸売業 ／ 3,145.14 ／ 0.11

27. 不動産業 ／ 1,596.01 ／ 0.10

28. 繊維業 ／ 655.34 ／ 0.05

29. 陸運業 ／ 2,125.06 ／ -0.13

30. 空運業 ／ 257.32 ／ -0.21

31. その他製品 ／ 4,154.88 ／ -0.33

32. 輸送用機器 ／ 4,009.23 ／ -0.36

33. ゴム製品 ／ 4,016.65 ／ -0.44《CS》