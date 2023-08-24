関連記事
ＦＲＯＮＴＥＯ 大幅に5日続伸、リーガルプラットフォームの登録会員数が1万2000人に到達／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:29JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 703 +39
大幅に5日続伸。会員制リーガルプラットフォーム「FRONTEO Legal Link Portal」の登録会員数が1万2000人に達したと発表している。有事対応や平時のコンプライアンス対策に関わる企業の法務・知財担当者や管理部門責任者などと弁護士や専門家をつなぐプラットフォームで、法務・知財セミナーの動画では国際訴訟や不正調査、コンプライアンス対策を中心に国内外の最新動向を紹介し、実務に役立つ情報を発信しているという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- JMC 年初来高値、自硬性砂型鋳造の新工場が9月1日から操業開始／新興市場スナップショット 8/24 09:17
- マイクロ波化学 大幅に反発、大平洋金属とマイクロ波を利用したニッケル製錬技術の共同開発開始／新興市場スナップショット 8/23 13:38
- リンカーズ 大幅に反発、山梨中央銀行がビジネスマッチングシステム「LFB」導入／新興市場スナップショット 8/23 13:07
- グッドスピード ストップ安売り気配、「事故車修理費用を水増し請求」との一部報道を材料視／新興市場スナップショット 8/23 13:00
- ＦＰパートナー 大幅に3日続伸、9月11日に東証プライムに上場区分変更、期末配当予想を90円に増額修正／新興市場スナップショット 8/23 10:00