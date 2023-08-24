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ＦＲＯＮＴＥＯ　大幅に5日続伸、リーガルプラットフォームの登録会員数が1万2000人に到達／新興市場スナップショット

2023年8月24日 09:29

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記事提供元：フィスコ

*09:29JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 703 +39
大幅に5日続伸。会員制リーガルプラットフォーム「FRONTEO Legal Link Portal」の登録会員数が1万2000人に達したと発表している。有事対応や平時のコンプライアンス対策に関わる企業の法務・知財担当者や管理部門責任者などと弁護士や専門家をつなぐプラットフォームで、法務・知財セミナーの動画では国際訴訟や不正調査、コンプライアンス対策を中心に国内外の最新動向を紹介し、実務に役立つ情報を発信しているという。《ST》

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