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前日に動いた銘柄 part2 サカイ引越、尾家産業、マイクロ波化学など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 サカイ引越、尾家産業、マイクロ波化学など
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
サイボウズ＜4776＞ 2092 +44
7月の営業利益が前年同月比2.1倍。
セコム＜9735＞ 10215 +65
自社株買いの規模拡大期待もあり国内証券が目標株価を引き上げ。
サカイ引越＜9039＞ 4800 +125
22日大幅安で押し目買い優勢。
関西電力＜9503＞ 1967.5 +76
収支改善シナリオは不変とし国内証券が目標株価を引き上げ。
タムロン＜7740＞ 4500 -155
経費を私的に流用などで代表取締役社長が辞任。
ノリタケ＜5331＞ 5960 +80
国内証券が目標株価を引き上げ。
安永＜7271＞ 817 -43
第三者割当てによる新株予約権発行と自社株TOBを発表。
I‐PEX＜6640＞ 1642 +85
22日大幅高の余勢を駆って連日の年初来高値。
ベルーナ＜9997＞ 702 +13
7月の連結総売上高が前年同月比4.9％増と6月の同5.5％減から増加に転じる。
ガイシ＜5333＞ 1891 +27
国内証券が目標株価を引き上げ。
ネクステージ＜3186＞ 2949 -316
グッドスピード＜7676＞でも保険金水増し請求と報じられ連想売り。
尾家産業＜7481＞ 1924 +140
8月15日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。
神戸鋼＜5406＞ 1720.5 +36.5
国内証券が業績予想を上方修正し目標株価を引き上げ。
坪田ラボ＜4890＞ 532 +30
うつ病の特定臨床研究で被験者の組入れ完了。
FPパートナー＜7388＞ 3700 +110
9月11日に東証プライムに上場区分変更、期末配当予想を90円に増額修正。
うるる＜3979＞ 1910 +125
産後ケア施設のzeloplaceと提携、赤ちゃん撮影サービス提供。
INFORICH＜9338＞ 3420 -80
中計策定、26年12月期に売上高ベースで190億円を目指す。
M＆A総研ホールディングス＜9552＞ 3470 -15
8月29日付で東証プライムに市場区分を変更。
弁護士ドットコム＜6027＞ 4620 +90
新潟県燕市が電子契約サービス導入で「クラウドサイン」を利用開始。
propetec<5527> 1669 +67
士業向け業務効率化・高度化ソリューション 『KAITRY professional』を提供開
始。
プログリット<9560> 1142 +75
英語コンサルタント等を対象に、一律年50万円の給与の引き上げを実施と発表。
マイクロ波化学<9227> 1649 +146
大平洋金属とマイクロ波を利用したニッケル製錬技術について共同開発契約を締
結。
和心<9271> 556 +80
引き続き短期資金の関心。《CS》
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