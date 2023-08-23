マイクロ波化学　大幅に反発、大平洋金属とマイクロ波を利用したニッケル製錬技術の共同開発開始／新興市場スナップショット

*13:38JST <9227> マイクロ波化学 1623 +120

大幅に反発。大平洋金属＜5541＞とマイクロ波を利用したニッケル製錬技術について共同開発を開始したと発表している。小型実証設備でスケールアップに必要なデータを取得するための試験を行う。良好な結果が得られれば、次のステップである大型実証機により実証稼働に進み、30年度を目処に実機導入を目指す。ニッケルは、ステンレス鋼や電気自動車（EV）用リチウムイオンバッテリーに必要とされる金属。《ST》