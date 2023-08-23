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リンカーズ 大幅に反発、山梨中央銀行がビジネスマッチングシステム「LFB」導入／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:07JST <5131> リンカーズ 326 +13
大幅に反発。自社が提供する金融機関向けビジネスマッチングシステム「LFB（Linkers for BANK）」が山梨中央銀行＜8360＞に導入されると発表している。LFBは、地域金融機関などが取り扱うビジネスマッチングを一元管理することでビジネスマッチングの効率化を図るサービス。導入した地域金融機関や信用金庫全体で、これまでに約14.5万件のマッチングの商談を創出したという。《ST》
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