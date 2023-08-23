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ＦＰパートナー　大幅に3日続伸、9月11日に東証プライムに上場区分変更、期末配当予想を90円に増額修正／新興市場スナップショット

2023年8月23日 10:00

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記事提供元：フィスコ

*10:00JST <7388> ＦＰパートナー 3755 +165
大幅に3日続伸。東証の承認を受け、9月11日にグロース市場からプライム市場へ上場区分を変更すると発表している。プライムへの市場変更を記念し、23年11月期の期末配当予想を従来の75.00円から90.00円（うち記念配当15.00円、前期末実績は無配）に増額修正した。また、流通株式比率をプライムの上場基準に適合させるため、株式売出し140万株、オーバーアロットメントによる売出し21万株を実施する。《ST》

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