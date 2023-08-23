関連記事
ＦＰパートナー 大幅に3日続伸、9月11日に東証プライムに上場区分変更、期末配当予想を90円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <7388> ＦＰパートナー 3755 +165
大幅に3日続伸。東証の承認を受け、9月11日にグロース市場からプライム市場へ上場区分を変更すると発表している。プライムへの市場変更を記念し、23年11月期の期末配当予想を従来の75.00円から90.00円（うち記念配当15.00円、前期末実績は無配）に増額修正した。また、流通株式比率をプライムの上場基準に適合させるため、株式売出し140万株、オーバーアロットメントによる売出し21万株を実施する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- うるる 大幅に3日続伸、産後ケア施設のzeloplaceと提携、赤ちゃん撮影サービス提供／新興市場スナップショット 8/23 09:36
- 坪田ラボ 大幅に4日続伸、うつ病の特定臨床研究で被験者の組入れ完了／新興市場スナップショット 8/23 09:26
- グロームHD 大幅に反落、国際医療診療の中国企業と業務提携で基本合意も利益確定売り優勢／新興市場スナップショット 8/22 14:38
- ｉｓｐａｃｅ 大幅に4日続伸、「月面探査、今後ビジネスとして増大」、保険金受領も引き続き材料視／新興市場スナップショット 8/22 14:13
- アジャイル ストップ高買い気配、トリニティと販売代理店契約、アドフラウド対策ツール販売へ／新興市場スナップショット 8/22 14:00