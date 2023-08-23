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うるる　大幅に3日続伸、産後ケア施設のzeloplaceと提携、赤ちゃん撮影サービス提供／新興市場スナップショット

2023年8月23日 09:36

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記事提供元：フィスコ

*09:36JST <3979> うるる 1853 +68
大幅に3日続伸。子会社のOurPhoto（東京都中央区）がラウンジ併設通所型産後ケア施設を運営するzeloplace（沖縄県浦添市）と提携し、施設内で生まれたばかりの赤ちゃんの姿を記念として残す「ニューボーンフォト」撮影のサービス提供を開始すると発表している。OurPhotoは、写真を撮ってほしい個人と写真を撮りたいフォトグラファーをつなげるマッチングサービス。《ST》

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