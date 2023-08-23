坪田ラボ　大幅に4日続伸、うつ病の特定臨床研究で被験者の組入れ完了／新興市場スナップショット

*09:26JST <4890> 坪田ラボ 520 +18

大幅に4日続伸。パイプライン「TLG-005」のうつ病の特定臨床研究で、被験者の組入れが完了したと発表している。今後、住友ファーマ＜4506＞が共同研究として実施している他疾患の非臨床研究と坪田ラボが推進する他疾患の特定臨床研究の結果から、継続か中止かのGo/NoGo判断を行う。Go判断となった疾患に関してはTLG-005の次のフェーズの共同開発契約に進み、治験フェーズに入ることを想定しているという。《ST》