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【市場反応】米8月フィリー連銀非製造業活動はマイナスに落ち込む、ドル底堅く推移
記事提供元：フィスコ
*21:45JST 【市場反応】米8月フィリー連銀非製造業活動はマイナスに落ち込む、ドル底堅く推移
米8月フィラデルフィア連銀非製造業活動は－13.1と、7月1.4から再びマイナスに落ち込んだ。
米10年債利回りは4.318％まで低下もドルは底堅く推移した。ドル・円は145円72銭付近から145円95銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0890ドルから1.0876ドルへ軟化した。
【経済指標】
・米8月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－13.1（7月1.4）《KY》
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