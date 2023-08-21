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出来高変化率ランキング（14時台）～エーアイ、アルメディオがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エーアイ、アルメディオがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月21日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4388＞ エーアイ 1866100 86360 2060.84% 5.73%
＜3076＞ あいHD 1172700 132680 783.86% 9.23%
＜7859＞ アルメディオ 1581100 181320 771.99% 5.16%
＜4418＞ JDSC 2109000 256120 723.44% 4.37%
＜6227＞ AIメカテック 825400 153780 436.74% 12.9%
＜7177＞ GMO-FH 1061400 205720 415.94% 6.94%
＜9425＞ 日本テレホン 269400 52520 412.95% 4.44%
＜7578＞ ニチリョク 1804900 397340 354.25% 18.59%
＜6957＞ 芝浦電子 108500 25200 330.56% -7.77%
＜5461＞ 中部鋼鈑 352900 86540 307.79% 8.24%
＜3480＞ ジェイエスビー 96500 29200 230.48% 10.74%
＜2521＞ 上場米HE 432850 146192 196.08% -0.04%
＜9348＞ ispace 640700 242860 163.81% 2.62%
＜7049＞ 識学 449900 173700 159.01% 2.48%
＜9556＞ INTLOOP 53400 20840 156.24% 5.56%
＜8890＞ レーサム 318200 128140 148.32% 7.62%
＜3760＞ ケイブ 754600 317280 137.83% 4.1%
＜3041＞ ビ花壇 203800 86920 134.47% 5.63%
＜7931＞ 未来工 98700 42440 132.56% -1.52%
＜1595＞ NZAMJリート 23460 10186 130.32% 0%
<4263> サスメド 338900 147420 129.89% 9.71%
<3085> ALサービス 122500 53380 129.49% 1.54%
<2160> GNI 10130800 4483460 125.96% 10.53%
<8914> エリアリンク 51700 23100 123.81% 3.84%
<4586> メドレック 4716000 2148940 119.46% 10.33%
<4725> CACHD 43900 20220 117.11% 2.03%
<5809> タツタ線 266800 123400 116.21% 0.14%
<4379> フォトシンス 239100 110860 115.68% 6.95%
<6947> 図研 85700 40580 111.19% -0.76%
<3242> アーバネット 235000 112740 108.44% 0.83%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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