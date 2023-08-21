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出来高変化率ランキング（14時台）～エーアイ、アルメディオがランクイン

2023年8月21日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エーアイ、アルメディオがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月21日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4388＞ エーアイ　　　　　 　1866100 　86360　 2060.84% 5.73%
＜3076＞ あいHD　　　　　 　1172700 　132680　 783.86% 9.23%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　1581100 　181320　 771.99% 5.16%
＜4418＞ JDSC　　　　　 　2109000 　256120　 723.44% 4.37%
＜6227＞ AIメカテック　　 　825400 　153780　 436.74% 12.9%
＜7177＞ GMO-FH　　　 　1061400 　205720　 415.94% 6.94%
＜9425＞ 日本テレホン　　　 　269400 　52520　 412.95% 4.44%
＜7578＞ ニチリョク　　　　 　1804900 　397340　 354.25% 18.59%
＜6957＞ 芝浦電子　　　　　 　108500 　25200　 330.56% -7.77%
＜5461＞ 中部鋼鈑　　　　　 　352900 　86540　 307.79% 8.24%
＜3480＞ ジェイエスビー　　 　96500 　29200　 230.48% 10.74%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　432850 　146192　 196.08% -0.04%
＜9348＞ ispace　　　 　640700 　242860　 163.81% 2.62%
＜7049＞ 識学　　　　　　　 　449900 　173700　 159.01% 2.48%
＜9556＞ INTLOOP　　 　53400 　20840　 156.24% 5.56%
＜8890＞ レーサム　　　　　 　318200 　128140　 148.32% 7.62%
＜3760＞ ケイブ　　　　　　 　754600 　317280　 137.83% 4.1%
＜3041＞ ビ花壇　　　　　　 　203800 　86920　 134.47% 5.63%
＜7931＞ 未来工　　　　　　 　98700 　42440　 132.56% -1.52%
＜1595＞ NZAMJリート　 　23460 　10186　 130.32% 0%
<4263> サスメド　　　　　 　338900 　147420　 129.89% 9.71%
<3085> ALサービス　　　 　122500 　53380　 129.49% 1.54%
<2160> GNI　　　　　　 　10130800 　4483460　 125.96% 10.53%
<8914> エリアリンク　　　 　51700 　23100　 123.81% 3.84%
<4586> メドレック　　　　 　4716000 　2148940　 119.46% 10.33%
<4725> CACHD　　　　 　43900 　20220　 117.11% 2.03%
<5809> タツタ線　　　　　 　266800 　123400　 116.21% 0.14%
<4379> フォトシンス　　　 　239100 　110860　 115.68% 6.95%
<6947> 図研　　　　　　　 　85700 　40580　 111.19% -0.76%
<3242> アーバネット　　　 　235000 　112740　 108.44% 0.83%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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