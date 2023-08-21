ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

GameWith　eスポーツチームDFM、「SAMURAI ENERGY」とスポンサー協賛契約締結

2023年8月21日 12:43

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:43JST GameWith---eスポーツチームDFM、「SAMURAI ENERGY」とスポンサー協賛契約締結
GameWith＜6552＞は18日、子会社のDetonatioNが運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（DFM）が、ジャパンエナジーが販売する国産ノンカロリーエナジードリンク「SAMURAI ENERGY」とのスポンサー協賛契約を締結したことを発表。

DFMは、世界大会出場経験のあるプロｅスポーツチームで、MOBA、FPS・TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなどの合計11部門を有し、40名以上が所属している。2022年12月には、同社が運営するTEAM GAMEWITHと統合し、リブランディングを実施した。

「SAMURAI ENERGY」は、糖質、脂質、カロリー０ながら、カフェイン160mg、アルギニン300mgを含有している。eスポーツは集中力が求められ、エナジードリンクは、練習での質の向上や大会でのパフォーマンスUPに欠かすことができない。DFMは、「SAMURAI ENERGY」をフル活用し、競技活動に邁進していく。《SI》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る