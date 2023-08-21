関連記事
GameWith eスポーツチームDFM、「SAMURAI ENERGY」とスポンサー協賛契約締結
記事提供元：フィスコ
*12:43JST GameWith---eスポーツチームDFM、「SAMURAI ENERGY」とスポンサー協賛契約締結
GameWith＜6552＞は18日、子会社のDetonatioNが運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（DFM）が、ジャパンエナジーが販売する国産ノンカロリーエナジードリンク「SAMURAI ENERGY」とのスポンサー協賛契約を締結したことを発表。
DFMは、世界大会出場経験のあるプロｅスポーツチームで、MOBA、FPS・TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなどの合計11部門を有し、40名以上が所属している。2022年12月には、同社が運営するTEAM GAMEWITHと統合し、リブランディングを実施した。
「SAMURAI ENERGY」は、糖質、脂質、カロリー０ながら、カフェイン160mg、アルギニン300mgを含有している。eスポーツは集中力が求められ、エナジードリンクは、練習での質の向上や大会でのパフォーマンスUPに欠かすことができない。DFMは、「SAMURAI ENERGY」をフル活用し、競技活動に邁進していく。《SI》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Jストリーム 「Webinar Stream for 学会 Basic」を新たに提供開始 8/21 12:41
- クリーク・アンド・リバー社は下値固め完了、24年2月期2桁営業・経常増益予想で収益拡大基調 8/21 11:56
- ゼリア新薬工業は上値試す、24年3月期経常・最終2桁増益予想、さらに上振れの可能性 8/21 11:55
- AGC リバウンド狙いのタイミングに 8/21 11:55
- テンポイノベーションは上値試す、24年3月期増収増益予想で収益拡大基調 8/21 11:55